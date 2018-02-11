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Андрій Зінченко: чи потрібен в
Україні поштово-пенсійний...

Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43

Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...

Пропонуємо до обговорення:
Про головні вигоди та ризики можливого об'єднання Ощадбанку і Укрпошти.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний Ощадбанк?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43

Много текста, извините за откровенность.
Почта банком (коммерческим банком) быть не может априори. У банка и почты как бы разные миссии. Миссия банка: заочно познакомить того, у кого деньги лежат без дела, с тем, кто желает эти деньги взять в долг; помощь в хранении материальных ценностей. Миссия почты: помочь переправить материальную ценность от конкретно кого-то к конкретно кому-то.
Лопнет банк или нет, но это как карта ляжет. А вот коммерческий успех почты зависит от организации работы структуры в целом (полный аудит им в помощь).
director-com-ua
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