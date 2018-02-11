Про головні вигоди та ризики можливого об'єднання Ощадбанку і Укрпошти.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний Ощадбанк?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43
Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний Ощадбанк?.
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43
Много текста, извините за откровенность.
Почта банком (коммерческим банком) быть не может априори. У банка и почты как бы разные миссии. Миссия банка: заочно познакомить того, у кого деньги лежат без дела, с тем, кто желает эти деньги взять в долг; помощь в хранении материальных ценностей. Миссия почты: помочь переправить материальную ценность от конкретно кого-то к конкретно кому-то.
Лопнет банк или нет, но это как карта ляжет. А вот коммерческий успех почты зависит от организации работы структуры в целом (полный аудит им в помощь).
Зараз переглядають цей форум: Detractoris і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|