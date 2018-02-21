Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...

Додано: Сер 21 лют, 2018 20:27

АППБ, Укрпочта, Ощад: Как вы яхту назовете, так она и поплывет :) Ключевым фактором является менеджмент, а именно, капитан Врунгель. Если такого капитана нет, или его съели люди, работающие только локтями для получения супер гос. должности - то как, друзья, вы не садитесь, в музыканты - не годитесь. Второе: Слияние Укрпочты и Ощадбанка сможет заметно приблизить стремление НБУ к обезналичиванию экономики: отчеты, отчеты, еще раз отчеты и, желания выдать за умопомрачительную деятельность и "переживание" за страну. А по факту все для галочки. НБУ рисует инфляцию, ну так, чтоб и Правительство не обидеть, и население к себе расположить (не дай Бог начнут обсуждать зарплаты в НБУ). Потом, правда, показатель инфляции перепишут, конечно, ну типа - руку на пульсе держат. А государство заплатило этим "врунгелям" огромные зарплаты за пройденный, прошедший период.