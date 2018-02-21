Про головні вигоди та ризики можливого об'єднання Ощадбанку і Укрпошти.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний Ощадбанк?.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43
Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний Ощадбанк?.
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43
Много текста, извините за откровенность.
Почта банком (коммерческим банком) быть не может априори. У банка и почты как бы разные миссии. Миссия банка: заочно познакомить того, у кого деньги лежат без дела, с тем, кто желает эти деньги взять в долг; помощь в хранении материальных ценностей. Миссия почты: помочь переправить материальную ценность от конкретно кого-то к конкретно кому-то.
Лопнет банк или нет, но это как карта ляжет. А вот коммерческий успех почты зависит от организации работы структуры в целом (полный аудит им в помощь).
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:09
C Вами не согласны Япония, Бразилия, Германия, Израиль и еще некоторые страны + есть вопрос специфики местной.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:15
Re: Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний
Коммерческие успехи Укрпочты расцвели плеядой конкурентов, не находите?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:27
АППБ, Укрпочта, Ощад: Как вы яхту назовете, так она и поплывет :) Ключевым фактором является менеджмент, а именно, капитан Врунгель. Если такого капитана нет, или его съели люди, работающие только локтями для получения супер гос. должности - то как, друзья, вы не садитесь, в музыканты - не годитесь. Второе: Слияние Укрпочты и Ощадбанка сможет заметно приблизить стремление НБУ к обезналичиванию экономики: отчеты, отчеты, еще раз отчеты и, желания выдать за умопомрачительную деятельность и "переживание" за страну. А по факту все для галочки. НБУ рисует инфляцию, ну так, чтоб и Правительство не обидеть, и население к себе расположить (не дай Бог начнут обсуждать зарплаты в НБУ). Потом, правда, показатель инфляции перепишут, конечно, ну типа - руку на пульсе держат. А государство заплатило этим "врунгелям" огромные зарплаты за пройденный, прошедший период.
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:46
Re: Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний
Все вірно, але банківські відділення у невеликих містечках і смт відсутні. Наприклад, у смт. Ворохта лише єдине банківське відділеня - Приват, і це на 4200 жителів + туристи! Вважайте - монополія! Так от Укрпошта може надавати банківські послуги саме у таких містах.
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:43
Еще неплохо было бы, если бы оплата работы такого менеджмента коррелировала с результатами работы подконтрольной структуры.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:45
На это и расчет + почта несколько "ближе" рядовому гражданину, нежели банк.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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