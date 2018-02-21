Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...

Додано: Чет 22 лют, 2018 09:17

ZINCHENKO написав:





Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.



[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]

Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]

спасибо! надеюсь слово "антимония" вам тоже знакомо...ЗЫ работники ощада открывают сами на себя по несколько депозитов что б выполнить план, а еще есть задачи по продаже жд билетов, билетов в театр, автогражданки и многое другое. при этом корреляционная зависимость с зарплатой очень страдает. стоит ли говорить что рост обязанностей сотрудников с отсутствием мотивации в реальности приведет к имитации бурной деятельности.учитывая очереди в упомянутых Ощаде и Почте, можно поднять проблематику их обьединения с сетями макдональдса, kfc и подобными, а потом уже друг с другом.