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Андрій Зінченко: чи потрібен в
Україні поштово-пенсійний...

Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:19

Из объединение было бы логичным, но раньше. Во что это выльется сегодня непонятно, но если не объединять, то будущее очевидно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:22

Re: Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний

  director-com-ua написав:разные миссии


Вы не маркетолог случайно?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:36

Re: Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний

  director-com-ua написав:Много текста, извините за откровенность.


как обычно от этого автора, возможно платят за символы...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:47

  ZINCHENKO написав:
  Деньги написав:АППБ, Укрпочта, Ощад: Как вы яхту назовете, так она и поплывет :) Ключевым фактором является менеджмент


Еще неплохо было бы, если бы оплата работы такого менеджмента коррелировала с результатами работы подконтрольной структуры.


С точки зрения банальной эрудиции, в аспекте призматической парадоксальности, цинизм ваших слов в данной конспекции ассоциируется мистификацией парадоксальных иллюзий.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:57

  Slon_Nosov написав:
  director-com-ua написав:Много текста, извините за откровенность.


как обычно от этого автора, возможно платят за символы...


Широкий круг читателей может быть не в курсе предыстории и если материал не имеет вводных (а в данном случае на финансе тематических публикаций не было), то некоторые аспекты могут быть непонятны. Прекрасно, что Вы разбираетесь в вопросе, но нюансами работы почты и перспективами объединения ее с банком интересуются не все.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:59

  Slon_Nosov написав:
  ZINCHENKO написав:
  Деньги написав:АППБ, Укрпочта, Ощад: Как вы яхту назовете, так она и поплывет :) Ключевым фактором является менеджмент


Еще неплохо было бы, если бы оплата работы такого менеджмента коррелировала с результатами работы подконтрольной структуры.


С точки зрения банальной эрудиции, в аспекте призматической парадоксальности, цинизм ваших слов в данной конспекции ассоциируется мистификацией парадоксальных иллюзий.


Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:17

  ZINCHENKO написав:


Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]


спасибо! надеюсь слово "антимония" вам тоже знакомо... :wink:

ЗЫ работники ощада открывают сами на себя по несколько депозитов что б выполнить план, а еще есть задачи по продаже жд билетов, билетов в театр, автогражданки и многое другое. при этом корреляционная зависимость с зарплатой очень страдает. стоит ли говорить что рост обязанностей сотрудников с отсутствием мотивации в реальности приведет к имитации бурной деятельности.

учитывая очереди в упомянутых Ощаде и Почте, можно поднять проблематику их обьединения с сетями макдональдса, kfc и подобными, а потом уже друг с другом.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 22 лют, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:31

  Slon_Nosov написав:
  ZINCHENKO написав:


Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]


спасибо! надеюсь слово "антимония" вам тоже знакомо... :wink:


Конечно, но предмет обсуждения имеет 12 летнюю историю только в публичной плоскости так что вполне очевидно, что вводные были не лишними.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:34

  Slon_Nosov написав:
  ZINCHENKO написав:


Я так понял Вам незнакомо слово "коррелировала" и поэтому Вы решили саркастически подчеркнуть этот факт.

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]


спасибо! надеюсь слово "антимония" вам тоже знакомо... :wink:

ЗЫ работники ощада открывают сами на себя по несколько депозитов что б выполнить план, а еще есть задачи по продаже жд билетов, билетов в театр, автогражданки и многое другое. при этом корреляционная зависимость с зарплатой очень страдает. стоит ли говорить что рост обязанностей сотрудников с отсутствием мотивации в реальности приведет к имитации бурной деятельности.


От плана у них зависит насколько зарплата превысит оклад. Эта проблема отсылает нас к вопросу менеджмента т.к. если руководство не видит этого, то результаты будут понятны заранее.

Лет 10 назад массово выдавались потребительские кредиты кому угодно. Минимальный скоринг кричал бы о кредитоспособности таких заемщиков, но премии зависели от количества и сумм. Итог известен.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35

"Укрпочта" сегодня - это сонные мухи медленно передвигающиеся туда-сюда. Это по три человека всматривающихся в один монитор на ЭЛТ, пытающиеся понять очередную громадную "проблему". Это отправка 10 заказных писем за от одного клиента за 20-30 минут. Это постоянные очереди. Это поиск посылки из Китая в 4 разных мешках для одного посетителя, затем повторный поиск в тех же мешках для следующего. Боюсь представить что будет, если к этому добавить банковские услуги.
sergnemo68
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