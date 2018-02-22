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Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:54
ZINCHENKO написав:
В современном виде почта под их натиском долго не проживет, особенно учитывая гарантированную потерю пенсионеров, которые вносят существенный вклад в финансовый результат.
Помимо всего прочего, почта, так же оказывает курьерские услуги такие же, какие оказывает Новая почта. Однако Новая почта развивается. Поэтому потеря клиентов в одном из ассортиментов услуг, как выдача пенсий не может нанести ощутимого вреда, поскольку плавный отток клиентов не является шоком спроса.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:57
ZINCHENKO написав:
Естественно, что перед объединением (если будет) неплохо бы менеджмент продумать, промоделировать и оценить мотивацию. Тут никто не спорит.
Промоделируем. Сколько Главных книг будет? Одна, как единого предприятия или две, на каждое предприятие в отдельности? Какой план счетов бух. учёта будут использовать в процессе своей деятельности, обычный или банковский? Как будет вестись двойная запись, ведь то, что для обычного предприятия Дебет для банка Кредит? Бухгалтера, поправьте, если ошибаюсь.
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director-com-ua
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:51
director-com-ua написав: ZINCHENKO написав:
В современном виде почта под их натиском долго не проживет, особенно учитывая гарантированную потерю пенсионеров, которые вносят существенный вклад в финансовый результат.
Помимо всего прочего, почта, так же оказывает курьерские услуги такие же, какие оказывает Новая почта. Однако Новая почта развивается. Поэтому потеря клиентов в одном из ассортиментов услуг, как выдача пенсий не может нанести ощутимого вреда, поскольку плавный отток клиентов не является шоком спроса.
Может. Почта четверть получает от пенсионных программ вчистую. Если бы услуги почты были несколько другими по качеству, то внимание к конкурентам на их старте не было бы таким. Получилось что получилось. В текущем виде и почте несладко и ощад не сильно рыночный.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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