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Кримінальна відповідальність
за корупцію повинна...

Кримінальна відповідальність за корупцію повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:46

Кримінальна відповідальність за корупцію повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ході брифінгу за підсумками роботи ГПУ за 2017 рік.

Дивися повний текст Кримінальна відповідальність за корупцію повинна передбачати щонайменше рік, - Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:46

15 c конфискацией пан наверное хотел сказать.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:51

"Уголовная ответственность за коррупцию должна предусматривать..." - вплоть до РАССТРЕЛА на площади, в зависимости от суммы украденного из кармана налогоплательщиков и суммы возвращенного в казну.. не сошелся по концовке "дебет-с-кредитом" на 1млн - в расход к едреней фене!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:53

LuckyG ..то, шо этот "пан" хотел бы "сказать" - именно за это его давно уже пора было бы кастрировать и скормить псам голодным вместе с его патроном-петюней!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:01

15-20 лет с конфискацией (если сумма свыше 1 000 000 грн).
Без права сокращать срок и сидеть всё время в КПЗ.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:53

Пан Луценко не в курсе, что все сроки до 2-х лет отбываются условно? или он с США попутал, где тюремный срок дается при осуждении на 1 год и один день. Или же может пан Луценко наоборот хочет, что б все сроки были условными?
rudenko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:00

РАстрел поможет !
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:54

  rudenko написав:Пан Луценко не в курсе, что все сроки до 2-х лет отбываются условно? или он с США попутал, где тюремный срок дается при осуждении на 1 год и один день. Или же может пан Луценко наоборот хочет, что б все сроки были условными?


Це з яких пір?
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:40

Всю Зраду надо посадить от года ...
ser_maksimov
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