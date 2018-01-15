Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ході брифінгу за підсумками роботи ГПУ за 2017 рік.
Дивися повний текст Кримінальна відповідальність за корупцію повинна передбачати щонайменше рік, - Луценко.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:46
Кримінальна відповідальність за корупцію повинна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кримінальна відповідальність за корупцію повинна передбачати щонайменше рік, - Луценко.
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:51
"Уголовная ответственность за коррупцию должна предусматривать..." - вплоть до РАССТРЕЛА на площади, в зависимости от суммы украденного из кармана налогоплательщиков и суммы возвращенного в казну.. не сошелся по концовке "дебет-с-кредитом" на 1млн - в расход к едреней фене!...
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:53
LuckyG ..то, шо этот "пан" хотел бы "сказать" - именно за это его давно уже пора было бы кастрировать и скормить псам голодным вместе с его патроном-петюней!!
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:01
15-20 лет с конфискацией (если сумма свыше 1 000 000 грн).
Без права сокращать срок и сидеть всё время в КПЗ.
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:53
Пан Луценко не в курсе, что все сроки до 2-х лет отбываются условно? или он с США попутал, где тюремный срок дается при осуждении на 1 год и один день. Или же может пан Луценко наоборот хочет, что б все сроки были условными?
Додано: Сер 21 лют, 2018 18:54
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