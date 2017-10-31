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Частка держбанків
підскочила до рекордних 55%

Частка держбанків підскочила до рекордних 55%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:07

Частка держбанків підскочила до рекордних 55%

Пропонуємо до обговорення:
У НБУ хотіли б бачити протилежний тренд.

Дивися повний текст Частка держбанків підскочила до рекордних 55%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:07

Нет ребята с таким настроем вы слона не продадите.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:19

  vitali_kalinin написав:Нет ребята с таким настроем вы слона не продадите.

Как раз... они же Приват продать хотят? Хотят. Вот и будут долю уменьшать. Все логично с их стороны. А вообще совсем не логично...
magneet
 
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