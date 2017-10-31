У НБУ хотіли б бачити протилежний тренд.
Дивися повний текст Частка держбанків підскочила до рекордних 55%.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 15:07
Частка держбанків підскочила до рекордних 55%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка держбанків підскочила до рекордних 55%.
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:19
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