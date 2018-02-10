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Данія вирішила виділити €65 млн
на зростання української...

Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45

Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
Данія виділить Україні €65 млн в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання.

Дивися повний текст Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української економіки.
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