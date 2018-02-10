Данія виділить Україні €65 млн в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання.
Дивися повний текст Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української економіки.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45
Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української...
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Дивися повний текст Данія вирішила виділити €65 млн на зростання української економіки.
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