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Омелян назвав терміни підписання
угоди про "відкрите...

Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:15

Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите небо" України і ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:15

Скажіть перекладачу, що правильно буде Велика Британія. Перевірте в wiki
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:51

Омеляна не остановить. Но редакция может уже перестанет этот белый шум от клована публиковать?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:05

Т.е. Испания вот так просто возьмет - да и признает, что аэропорт Гибралтара не входит комплект аэропортов соглашения, а Гибралтар, соответственно, не относится к Испании? Что он курит?
dm_rodionov
 
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