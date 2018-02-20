Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите небо" України і ЄС.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 16:15
Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав терміни підписання угоди про "відкрите небо" України і ЄС.
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:15
Скажіть перекладачу, що правильно буде Велика Британія. Перевірте в wiki
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:51
Омеляна не остановить. Но редакция может уже перестанет этот белый шум от клована публиковать?
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:05
Т.е. Испания вот так просто возьмет - да и признает, что аэропорт Гибралтара не входит комплект аэропортов соглашения, а Гибралтар, соответственно, не относится к Испании? Что он курит?
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