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В уряді хочуть обмежити функції
НБУ з монетарної політики

В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:20

В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики

Пропонуємо до обговорення:
Перший віце-прем'єр Степан Кубів виступає за обмеження повноважень регулятора.

Дивися повний текст В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:20

Каааапец, приплыли
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:41

Moimir

Ну да, а когда он рулил НБУ, в котором был просто ужас (в сущности, НБУ тогда плыл, как органическое удобрение по канализационной трубе) - тогда не надо было, ага.

С такими мыслителями и идеями дешевле могло бы быть - отказаться от нацвалюты и Нацбанка. Правда, у нас без монетизации бюджетных издержек страна дольше пары месяцев не проживет...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:00

в якості коментаря сюди підійшла б найвідоміша в інтернеті фраза Лаврова.
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