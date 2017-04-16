Перший віце-прем'єр Степан Кубів виступає за обмеження повноважень регулятора.
Дивися повний текст В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 16:20
В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді хочуть обмежити функції НБУ з монетарної політики.
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:41
Moimir
Ну да, а когда он рулил НБУ, в котором был просто ужас (в сущности, НБУ тогда плыл, как органическое удобрение по канализационной трубе) - тогда не надо было, ага.
С такими мыслителями и идеями дешевле могло бы быть - отказаться от нацвалюты и Нацбанка. Правда, у нас без монетизации бюджетных издержек страна дольше пары месяцев не проживет...
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:00
в якості коментаря сюди підійшла б найвідоміша в інтернеті фраза Лаврова.
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