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25 найбільших банків України
будуть щорічно тестувати:...

25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39

25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати:...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється в лютневому огляді банківської діяльності регулятора на його офіційному сайті.

Дивися повний текст 25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати: список.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39

А толку? Лучше персонал протестируйте. В госбанках (не исключая Привата) качество персонала ниже плинтуса, причем даже на довольно высоком уровне (знаю по Привату) есть люди, которые в январе-феврале 2014-го - когда было понятно, что с курсом будет, имея для этого ВСЕ рычаги, не рефинансировали валютных кредитов. И они поучают новоприбывших, которые, глядя на это, или валят оттуда (если есть мозги), или внимают (и нас обслуживают, вызывая посты, как этот)
max_us_ua
 
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