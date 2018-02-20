Повідомляється в лютневому огляді банківської діяльності регулятора на його офіційному сайті.
Дивися повний текст 25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати: список.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39
25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 найбільших банків України будуть щорічно тестувати: список.
Додано: Сер 21 лют, 2018 16:39
А толку? Лучше персонал протестируйте. В госбанках (не исключая Привата) качество персонала ниже плинтуса, причем даже на довольно высоком уровне (знаю по Привату) есть люди, которые в январе-феврале 2014-го - когда было понятно, что с курсом будет, имея для этого ВСЕ рычаги, не рефинансировали валютных кредитов. И они поучают новоприбывших, которые, глядя на это, или валят оттуда (если есть мозги), или внимают (и нас обслуживают, вызывая посты, как этот)
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|