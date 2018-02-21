Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні

Додано: Чет 22 лют, 2018 06:20

Почему в этой теме наблюдается отсутствие защитников Пети, Гроси и его министров?

С комментариями про зрадников и про верный курс правительства несмотря на форумных злопыхателей?

Ау! Вы где?