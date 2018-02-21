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Мінінфраструктури анонсувало
Hyperloop в Україні

Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:45

По-моему, Омелян превратился в Hyper-шута!

Каждый день по 2 пэрэмогы... на страничке в ФБ, правда.

А по факту, износ автомобильных дорог - 80%. Украинские дороги худшие в мире (137 из 144 место).

http://abcnews.com.ua/ru/news/ukraina-priznana-stranoi-s-khudshimi-v-mirie-doroghami

Износ ЖД путей и парка локомотивов - 90%.

Износ портов - 100%!

И при все при этом главные темы для министра - это электромобили и Ryanair.
Хотя и здесь садится в лужу регулярно. Украина - одна из 5 стран Европы, куда они не летают.

https://www.ryanair.com/gb/en/cheap-flight-destinations

Да, еще забыл боль министра - отсутствие ЖД сообщения с городишкой, где родился Бандера. Эта задача тоже в приоритете
Detractoris
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 01:45

По факту будет Hyperzaloop
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 06:20

Почему в этой теме наблюдается отсутствие защитников Пети, Гроси и его министров?
С комментариями про зрадников и про верный курс правительства несмотря на форумных злопыхателей?
Ау! Вы где?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:17

Re: Hyperzaloop

Билеты уже продаются на сайте Укрзализныци? кто проверял
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:56

Если Маск опровергнет, то Омельян ответит за ложь? Или как Кличко про Старбакс: "Ну, когда-то же будет!"
olegpm16
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  #<123
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