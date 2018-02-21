Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:45
По-моему, Омелян превратился в Hyper-шута!
Каждый день по 2 пэрэмогы... на страничке в ФБ, правда. А по факту, износ автомобильных дорог - 80%. Украинские дороги худшие в мире (137 из 144 место). http://abcnews.com.ua/ru/news/ukraina-priznana-stranoi-s-khudshimi-v-mirie-doroghami Износ ЖД путей и парка локомотивов - 90%. Износ портов - 100%! И при все при этом главные темы для министра - это электромобили и Ryanair. Хотя и здесь садится в лужу регулярно. Украина - одна из 5 стран Европы, куда они не летают. https://www.ryanair.com/gb/en/cheap-flight-destinations Да, еще забыл боль министра - отсутствие ЖД сообщения с городишкой, где родился Бандера. Эта задача тоже в приоритете
Detractoris
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Додано: Чет 22 лют, 2018 01:45
По факту будет Hyperzaloop
cisukr
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Додано: Чет 22 лют, 2018 06:20
Почему в этой теме наблюдается отсутствие защитников Пети, Гроси и его министров?
С комментариями про зрадников и про верный курс правительства несмотря на форумных злопыхателей? Ау! Вы где?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:17
Билеты уже продаются на сайте Укрзализныци? кто проверял
sal
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:56
Если Маск опровергнет, то Омельян ответит за ложь? Или как Кличко про Старбакс: "Ну, когда-то же будет!"
olegpm16
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