RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФГВФО виставив на продаж права
вимоги за кредитом із...

ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:45

ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні фонду.

Дивися повний текст ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із заставою АЗС з сервісним комплексом у Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80280
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:45

окко
sbrg2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 27.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО
R2 » Сер 21 лют, 2018 21:15
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:15
Watcher
З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до...
R2 » Пон 12 лют, 2018 16:34
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 16:34
krysawa
ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування... 1, 2
R2 » Чет 08 лют, 2018 15:48
11 477
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 22:19
aleks_vodas
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53523)
21.02.2018 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.