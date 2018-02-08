Про це йдеться в повідомленні фонду.
Дивися повний текст ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із заставою АЗС з сервісним комплексом у Києві.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 19:45
ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО виставив на продаж права вимоги за кредитом із заставою АЗС з сервісним комплексом у Києві.
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