RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціла армія: в Україні відкрили
понад 250 тис. нових...

Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:47

Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових...

Пропонуємо до обговорення:
Таку статистку за підсумками 2017 року оприлюднили в ДФС.

Дивися повний текст Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових фізосіб-підприємців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80280
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:47

Наконец то на Украине открыли поле чудес!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:42

  mister-svet написав:Наконец то на Украине открыли поле чудес!

После гиперлупа уже никаким фейковым новостям удивляться не стоит. Предвыборный год стартовал у Главного Буратины)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6520
З нами з: 30.11.11
Подякував: 607 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 21 лют, 2018 17:19
20 755
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:45
Detractoris
Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...
R2 » Сер 21 лют, 2018 14:43
7 166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:45
ZINCHENKO
Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами...
R2 » Сер 21 лют, 2018 21:27
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:27
Деньги
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53523)
21.02.2018 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.