Таку статистку за підсумками 2017 року оприлюднили в ДФС.
Дивися повний текст Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових фізосіб-підприємців.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 19:47
Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціла армія: в Україні відкрили понад 250 тис. нових фізосіб-підприємців.
Додано: Сер 21 лют, 2018 19:47
Наконец то на Украине открыли поле чудес!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:42
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