Уряд розширив список спеціальностей державного значення.
Дивися повний текст Шість спеціальностей додані до переліку професій державного значення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 19:57
Шість спеціальностей додані до переліку професій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шість спеціальностей додані до переліку професій державного значення.
Додано: Сер 21 лют, 2018 19:57
Инженеры, ученые, врачи и учителя оптом и в розницу идут отдельным списком?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|