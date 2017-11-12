RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шість спеціальностей додані
до переліку професій...

Шість спеціальностей додані до переліку професій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:57

Шість спеціальностей додані до переліку професій...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розширив список спеціальностей державного значення.

Дивися повний текст Шість спеціальностей додані до переліку професій державного значення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80280
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:57

Инженеры, ученые, врачи и учителя оптом и в розницу идут отдельным списком?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 06.03.14
Подякував: 681 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22

Наша песня хороша, но валюта гастарбайтеров - дороже.
Деньги
 
Повідомлень: 432
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шість голів розвідок США закликали американців не...
R2 » Суб 17 лют, 2018 17:15
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 17:15
buratinyo
Путін заробив 38,5 мільйона рублів за шість років
R2 » Сер 07 лют, 2018 11:53
4 168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 22:33
Sommer
Топ-3 професій в епоху ШІ: доглядальниці, кухарі та...
R2 » Нед 12 лис, 2017 09:41
3 396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лис, 2017 01:26
abc
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53523)
21.02.2018 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.