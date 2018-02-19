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Україна може виконати ключові
умови МВФ в квітні цього року

Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:11

Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:12

Тюнавас у нас тут уже хиперлуп на обеих воротниках.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:40

  vitali_kalinin написав:Тюнавас у нас тут уже хиперлуп на обеих воротниках.

Вам же сказали, МОЖЕТ выполнить!
А МОЖЕТ и не выполнить...
Тут уж, как карта ляжет)))
antey1969
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