Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Дивися повний текст Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 20:11
Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може виконати ключові умови МВФ в квітні цього року.
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:40
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