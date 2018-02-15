|
|
Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів в рамках оновленої стратегії реформування державного банківського сектора планує поступове включення Ощадбанку в систему Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Дивися повний текст Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80280
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15
Феерично! Т.е. теперь типа все вклады больше 200тыс.грн.(больше несчастных 7тыс.долларов!) уже не гарантируются государством??? А о последствиях такого шага хорошо подумали? Народ держит в Ощаде большие вклады и если гарантию уберут, то из банка вынесут 90% сумм!
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1874
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама