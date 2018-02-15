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Мінфін планує поступове включення
Ощадбанку в систему ФГВФО

Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15

Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів в рамках оновленої стратегії реформування державного банківського сектора планує поступове включення Ощадбанку в систему Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15

Феерично! Т.е. теперь типа все вклады больше 200тыс.грн.(больше несчастных 7тыс.долларов!) уже не гарантируются государством??? А о последствиях такого шага хорошо подумали? Народ держит в Ощаде большие вклады и если гарантию уберут, то из банка вынесут 90% сумм!
Watcher
 
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