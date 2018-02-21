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Україні необхідно ввести єдиний
тариф оперування суднами...

Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:27

Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами...

Пропонуємо до обговорення:
Єдиний тариф оперування суднами в акваторії Чорного моря необхідно ввести в Україні, вважає перший заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Дивися повний текст Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами в акваторії Чорного моря - Мінінфраструктури.
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