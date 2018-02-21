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Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами...
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Єдиний тариф оперування суднами в акваторії Чорного моря необхідно ввести в Україні, вважає перший заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.
Дивися повний текст Україні необхідно ввести єдиний тариф оперування суднами в акваторії Чорного моря - Мінінфраструктури
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:27
хотим единый тариф для всех !!!! (и скидки)
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