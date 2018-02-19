За словами Дж.Саллівана, реалізація цього проекту також завдасть шкоди енергетичному сектору та економіці України.
Дивися повний текст США пояснили, чому вони проти "Північного потоку-2".
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:36
США пояснили, чому вони проти "Північного потоку-2"
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Дивися повний текст США пояснили, чому вони проти "Північного потоку-2".
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