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США пояснили, чому вони проти "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:36
Пропонуємо до обговорення:
За словами Дж.Саллівана, реалізація цього проекту також завдасть шкоди енергетичному сектору та економіці України.
Дивися повний текст США пояснили, чому вони проти "Північного потоку-2"
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:36
Суют свой нос куда не надо! Рано или поздно ответят!
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