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Україна в 2017 році закупила
ядерне паливо на $533 млн -...

Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:11

Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2017 році придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $533 млн 422,3 тис.

Дивися повний текст Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:11

А как же санкции на российские товары? Почему педалируют их, а сами не соблюдают? Нужно определится, Россия враг или торговый партнер?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:13

  link654 написав:А как же санкции на российские товары? Почему педалируют их, а сами не соблюдают? Нужно определится, Россия враг или торговый партнер?


а разве вы не видите, что за последние два года доля ТВЕЛ существенно уменьшиналась? правильная тенденция ведь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:20

  trololo написав: а разве вы не видите, что за последние два года доля ТВЕЛ существенно уменьшиналась? правильная тенденция ведь

Я всегда считал дружбу с Россией более выгодной, чем противостояние. Выгодной для обоих сторон
link654
 
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