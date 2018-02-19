Україна в 2017 році придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $533 млн 422,3 тис.
Дивися повний текст Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн - Держстат.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 00:11
Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в 2017 році закупила ядерне паливо на $533 млн - Держстат.
Додано: Чет 22 лют, 2018 00:11
А как же санкции на российские товары? Почему педалируют их, а сами не соблюдают? Нужно определится, Россия враг или торговый партнер?
Додано: Чет 22 лют, 2018 00:13
а разве вы не видите, что за последние два года доля ТВЕЛ существенно уменьшиналась? правильная тенденция ведь
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 22 лют, 2018 00:20
Додано: Чет 22 лют, 2018 08:55
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:07
С чего это?
"Дружба" с убийцей родных и близких выгодня для обеих сторон. Так, да?
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:00
Faceless
Я работаю в атомной промышленности всю жизнь. И там где я работаю предпочитают оригинальные запчасти и оригинальное топливо. Замена была не приемлима, во всяком случае я не знал таких людей, могущих взять на себя такую ответственность. Как говорится дурных нема. Слышал, что Юрия Недашковского поставили в условия, когда или блоки останавливать, или загружать "Вестингаузер".
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:07
Re: Україна в 2017
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