RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилюк хоче, щоб облаштуванням
митних пунктів займалися...

Данилюк хоче, щоб облаштуванням митних пунктів займалися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 01:23

Данилюк хоче, щоб облаштуванням митних пунктів займалися...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що бачить необхідність делегувати будівництво інфраструктурних проектів на українському кордоні місцевим органам влади замість Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Данилюк хоче, щоб облаштуванням митних пунктів займалися органи місцевої влади.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80282
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 01:23

ЕС деньги забрал, дерибанить нечего - тогда нам не интересно, мы не строительная компания. Пусть местные сами строят за свои деньги :)
Kanarej
 
Повідомлень: 461
З нами з: 18.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ
R2 » Сер 21 лют, 2018 12:33
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 12:33
serg_vronsky
Влада США хоче зробити SpaceX глобальним...
R2 » П'ят 16 лют, 2018 17:24
1 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 17:24
Джон
ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування... 1, 2
R2 » Чет 08 лют, 2018 15:48
11 477
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 22:19
aleks_vodas
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20867)
22.02.2018 02:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.