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Данилюк хоче, щоб облаштуванням митних пунктів займалися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 01:23
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що бачить необхідність делегувати будівництво інфраструктурних проектів на українському кордоні місцевим органам влади замість Державної фіскальної служби.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 01:23
ЕС деньги забрал, дерибанить нечего - тогда нам не интересно, мы не строительная компания. Пусть местные сами строят за свои деньги :)
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Kanarej
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