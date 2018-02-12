Біткойн замислювався розробниками як «електронний кеш», проте криптовалюта не виправдала надій.
Дивися повний текст Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта».
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Додано: Чет 22 лют, 2018 01:31
Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта».
Додано: Чет 22 лют, 2018 01:31
"Биткойн задумывался разработчиками как «электронный кэш»"
Дальше можно не читать. Сатоси Накамото лично доложил об этом данному банкиру, при этом горько обливаясь слезами в свете несбывшихся надежд.
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