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Глава Банку Англії: «Біткойн
не відбувся як валюта»

Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 01:31

Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта»

Пропонуємо до обговорення:
Біткойн замислювався розробниками як «електронний кеш», проте криптовалюта не виправдала надій.

Дивися повний текст Глава Банку Англії: «Біткойн не відбувся як валюта».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 01:31

"Биткойн задумывался разработчиками как «электронный кэш»"

Дальше можно не читать. Сатоси Накамото лично доложил об этом данному банкиру, при этом горько обливаясь слезами в свете несбывшихся надежд.
phantom_systems
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