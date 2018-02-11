RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пройшов випробування перший у
світі повітряний сонячний...

Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50

Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна група дослідників сонячної енергії успішно протестувала сонячний реактор CONTISOL, який працює на повітрі

Дивися повний текст Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний реактор.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50

  R2 написав: Солнечный реактор позволяет создать углеродное топливо, вроде водорода, без выбросов углекислого газа и сжигания природного газа.


Новинки науки и техники - довольно интересный раздел в новостях Finans.ua. Но не плохо было бы привлекать технически грамотных людей, что бы вычитывали, то что перепечатываете. Ну явно занятия в школе прогуливали. :)

По содержанию - в статье сумбур, трудно понять в чем же суть достижения.
Кузя
 
Повідомлень: 163
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:22

Re: Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний.

Дойдя до фразы "... солнечное топливо", я понял, что плохо учился в школе и не понимаю о чем речь...
Подолянин
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:19

  Кузя написав:
  R2 написав: Солнечный реактор позволяет создать углеродное топливо, вроде водорода, без выбросов углекислого газа и сжигания природного газа.


Новинки науки и техники - довольно интересный раздел в новостях Finans.ua. Но не плохо было бы привлекать технически грамотных людей, что бы вычитывали, то что перепечатываете. Ну явно занятия в школе прогуливали. :)

По содержанию - в статье сумбур, трудно понять в чем же суть достижения.

Без вуглецеве паливо. Гаряче повітря проходить через канали в моноліті з "каменю" вдень, щоб він віддавав тепло вночі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 01.08.15
Подякував: 690 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року
R2 » П'ят 16 лют, 2018 21:49
2 80
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 08:05
Aleksandr engineer
Зараз у світі недоїдає 815 мільйонів осіб, — ООН 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 11 лют, 2018 18:56
57 2796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 07:39
slavek
У Токіо планують побудувати перший дерев'яний...
R2 » Пон 12 лют, 2018 09:35
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 20:04
komisargizni
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20870)
22.02.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.