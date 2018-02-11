Міжнародна група дослідників сонячної енергії успішно протестувала сонячний реактор CONTISOL, який працює на повітрі
Дивися повний текст Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний реактор.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50
Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний реактор.
Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50
Новинки науки и техники - довольно интересный раздел в новостях Finans.ua. Но не плохо было бы привлекать технически грамотных людей, что бы вычитывали, то что перепечатываете. Ну явно занятия в школе прогуливали. :)
По содержанию - в статье сумбур, трудно понять в чем же суть достижения.
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:22
Re: Пройшов випробування перший у світі повітряний сонячний.
Дойдя до фразы "... солнечное топливо", я понял, что плохо учился в школе и не понимаю о чем речь...
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:19
Без вуглецеве паливо. Гаряче повітря проходить через канали в моноліті з "каменю" вдень, щоб він віддавав тепло вночі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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