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Android буде боротися проти
шпигунських фотографій

Android буде боротися проти шпигунських фотографій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50

Android буде боротися проти шпигунських фотографій

Пропонуємо до обговорення:
Наступна версія Android, яка буде називатися на літеру «P», дозволить менше хвилюватися, що зловмисники таємно будуть робити ваші фотографії

Дивися повний текст Android буде боротися проти шпигунських фотографій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50

Доступ до камери все рівно додатку треба було дати в Android 6+
beilik_andry
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