Наступна версія Android, яка буде називатися на літеру «P», дозволить менше хвилюватися, що зловмисники таємно будуть робити ваші фотографії
Дивися повний текст Android буде боротися проти шпигунських фотографій.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50
Android буде боротися проти шпигунських фотографій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Android буде боротися проти шпигунських фотографій.
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