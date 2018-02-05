|
|
|
Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про рішення Євросоюзу закрити проект модернізації контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні України, назвавши це "негативним сигналом".
Дивися повний текст Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект модернізації кордону з Україною
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80288
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:06
Одной какашкой больше одной меньше, на состояние дел нашей страны это особо не влияет :( Красивое и громкое начало и ....... вот что то типа такого "Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины в связи с истечением срока давности." первое из новостей что попалась на глаза с утра. "Так ведь кражи не будет, все уже украдено до нас" ;)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 2917
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:04
"Ци руки ничого не крали. И в коррупции замечен не был."
Из записей в трудовой книжке Насирова.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2109
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|