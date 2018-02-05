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Міністр фінансів підтвердив,
що ЄС скасував проект...

Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:06

Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про рішення Євросоюзу закрити проект модернізації контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні України, назвавши це "негативним сигналом".

Дивися повний текст Міністр фінансів підтвердив, що ЄС скасував проект модернізації кордону з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:06

Одной какашкой больше одной меньше, на состояние дел нашей страны это особо не влияет :( Красивое и громкое начало и ....... вот что то типа такого "Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины в связи с истечением срока давности." первое из новостей что попалась на глаза с утра. "Так ведь кражи не будет, все уже украдено до нас" ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:04

Re: міністр

"Ци руки ничого не крали. И в коррупции замечен не был."
Из записей в трудовой книжке Насирова.
sal
 
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