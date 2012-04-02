В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

Додано: Чет 22 лют, 2018 09:34

Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).