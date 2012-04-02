РФ незаконно пробурила на захваченном Одесском газовом месторождении 11 скважин.
Дивися повний текст В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:11
В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении.
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:34
Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...
Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:08
"Москва не информировала Киев" Так Россия должна еще и информировать Украину? ))))) Мне смешно, агрессор предоставляет отчет )))
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:15
Светлана Нежнова председатель из акционерного общества" Рога и копыта", просто самозванка.
ЗИМИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ Генеральный директор
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз». Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" перерегистрировано из Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз" 29 ноября 2014 г с целью приведения его деятельности в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 25.11.2014г. №92.
Крымское республиканское предприятие «Черноморнефтегаз» создано в соответствии с постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014г. №1758-6/14 «О вопросах энергетической безопасности Крыма» и распоряжением Совета министров Республики Крым от 17 марта 2014г. №165-р «О создании Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Органом управления является Министерство топлива и энергетики Республики Крым.
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:25
ceba
Бояться, значить, поважають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:06
Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...
варюсь с комментов. у вашей страны оккупировали территорию, украли имущество, крадут природные ресурсы, а вы еще и радуетесь. почему на украинском форуме ведется антиукраинская пропаганда?
вот прям 3,5 млрд кубов на 2 лимона населения? и это в мягком климате. для кого вы такую чушь написали?
эту конфетку у вас украли, если вы не тролль запоребриковский конечно.
крым чей?
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