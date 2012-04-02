В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

Додано: П'ят 23 лют, 2018 07:44

nik1 написав: mister-svet написав: Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись. Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.

Наверное жителям Крыма тоскливо, что они не могут получать тот же газ по евроценам. Интересно жители украины не зотят газа по крымским ценам? Наверное жителям Крыма тоскливо, что они не могут получать тот же газ по евроценам. Интересно жители украины не зотят газа по крымским ценам?

Абсолютно рабская логика. Жители Крыма находятся на серой земле в окупации. То что руссофашня их покупает- это ясно. То что вы топите за руссофашню- видно по всем вашим постам. Что тут обсуждать. Месторождения украинские, Крым украинский, сама Украина и должна с этим разбираться. А тут умудряються чушь писать про то куда идет наш газ. Гопник и мошенник занял часть вашего дома и во дворе бурит скважину для водоснабжения этой части дома. Много форумчан скажет- "ну ок, это ж он для части моего дома воду качает, чтобы в чистоте его держать"?! Что за бред?! С руссофашней нужно бороться до полного сваливания из Крыма. Это аксиома.