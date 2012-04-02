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В Черноморнефтегазе оценили
масштабы незаконной...

В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:03

Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

  ceba написав:чем спрашиваешь если, у тебя IQ как у Энштейна.

ну кто ж предполагает, что ты такой недогадливый.
рыбы покушай, там фосфор, может IQ ненароком повысится или троллям платят мало?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:56

  Pegasmaster написав:
  ceba написав:чем спрашиваешь если, у тебя IQ как у Энштейна.

ну кто ж предполагает, что ты такой недогадливый.
рыбы покушай, там фосфор, может IQ ненароком повысится или троллям платят мало?
Когда ты будешь писать Крым с прописной буквы я тебе отвечу, чей он.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 07:44

  nik1 написав:
  mister-svet написав:Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.

Наверное жителям Крыма тоскливо, что они не могут получать тот же газ по евроценам. Интересно жители украины не зотят газа по крымским ценам?

Абсолютно рабская логика. Жители Крыма находятся на серой земле в окупации. То что руссофашня их покупает- это ясно. То что вы топите за руссофашню- видно по всем вашим постам. Что тут обсуждать. Месторождения украинские, Крым украинский, сама Украина и должна с этим разбираться. А тут умудряються чушь писать про то куда идет наш газ. Гопник и мошенник занял часть вашего дома и во дворе бурит скважину для водоснабжения этой части дома. Много форумчан скажет- "ну ок, это ж он для части моего дома воду качает, чтобы в чистоте его держать"?! Что за бред?! С руссофашней нужно бороться до полного сваливания из Крыма. Это аксиома.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:34

  SMOKE написав:
  nik1 написав:
  mister-svet написав:Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.

Наверное жителям Крыма тоскливо, что они не могут получать тот же газ по евроценам. Интересно жители украины не зотят газа по крымским ценам?

Абсолютно рабская логика. Жители Крыма находятся на серой земле в окупации. То что руссофашня их покупает- это ясно. То что вы топите за руссофашню- видно по всем вашим постам. Что тут обсуждать. Месторождения украинские, Крым украинский, сама Украина и должна с этим разбираться. А тут умудряються чушь писать про то куда идет наш газ. Гопник и мошенник занял часть вашего дома и во дворе бурит скважину для водоснабжения этой части дома. Много форумчан скажет- "ну ок, это ж он для части моего дома воду качает, чтобы в чистоте его держать"?! Что за бред?! С руссофашней нужно бороться до полного сваливания из Крыма. Это аксиома.
Ты можешь бороться сколько угодно,но сравнивать Крым с домом или квартирой это примитивно. Любой дом или квартиру населяют люди. Борьба с людьми путем перекрытия водопровода и перерезания электрокабеля глупое занятие.Мнение людей живущих в части дома, о которой ты распространяешься, ты не учитываешь. О серой зоне добавлю, в Севастопольском миграционном центре людей не пропихнуться, есть там и люди с другой части дома (из её главной комнаты с майданом).Севастополь лидер по миграционному потоку, а ты говоришь о серой зоне.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48

Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

Дык какие проблемы? Флаг в руки! Борiтесь i поборете! Слава Украине!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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