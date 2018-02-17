Цей процес буде здійснюватися поступово.
Дивися повний текст Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35
Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук.
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