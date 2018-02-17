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Російський капітал іде з
української економіки - Ваврищук

Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35

Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук

Пропонуємо до обговорення:
Цей процес буде здійснюватися поступово.

Дивися повний текст Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35

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serg_vronsky
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