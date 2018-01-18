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Відкрито матеріали, які здійснять
революцію в електроніці

Відкрито матеріали, які здійснять революцію в електроніці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:42

Відкрито матеріали, які здійснять революцію в електроніці

Пропонуємо до обговорення:
Ці матеріали можуть зробити революцію в запам'ятовуючих пристроях.

Дивися повний текст Відкрито матеріали, які здійснять революцію в електроніці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:42

И все это для того, чтобы сварганить очередной смартфон?!..
serg_vronsky
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