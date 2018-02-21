Вперше число проданих Tesla Model S в Європі перевищило продажі преміум-моделі від BMW, Audi і Mercedes-Benz.
Дивися повний текст Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і Mercedes S-class.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:14
Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і...
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Дивися повний текст Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і Mercedes S-class.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:14
Стаття - повна хрінь, автор - вбийся об стіну.
Модел S можна порівнювати хіба з е-класом і А6, до s-класу і А8 їй як до неба рачки і по оснащенню і по матеріалах і по простору. А E і А6 продається значно більше. Це номер раз.
Номер два - одних W222 з часу дебюту було продано менше ніж Модел S.
Номер три - при купівлі Тксоа в більшості країн ЄС діє субсидія, при купівлі Ауді чи Мерса - навпаки доводиться платити податок - ринкові умови ніфіга не рівні.
Тому перестаньте піарити це маркетингове електролайно підтасовуючи цифри. Візьміть - і перестаньте )))
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