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Tesla Model S обігнала у
продажах у Європі BMW 7 і...

Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:14

Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і...

Пропонуємо до обговорення:
Вперше число проданих Tesla Model S в Європі перевищило продажі преміум-моделі від BMW, Audi і Mercedes-Benz.

Дивися повний текст Tesla Model S обігнала у продажах у Європі BMW 7 і Mercedes S-class.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:14

Стаття - повна хрінь, автор - вбийся об стіну.
Модел S можна порівнювати хіба з е-класом і А6, до s-класу і А8 їй як до неба рачки і по оснащенню і по матеріалах і по простору. А E і А6 продається значно більше. Це номер раз.
Номер два - одних W222 з часу дебюту було продано менше ніж Модел S.
Номер три - при купівлі Тксоа в більшості країн ЄС діє субсидія, при купівлі Ауді чи Мерса - навпаки доводиться платити податок - ринкові умови ніфіга не рівні.
Тому перестаньте піарити це маркетингове електролайно підтасовуючи цифри. Візьміть - і перестаньте )))
andriuha80
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