США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

Додано: Чет 22 лют, 2018 13:05

Если не ошибаюсь, ещё до того, Нуланд воссторгалась вложением 5 ярдов на революционное изменение ориентации Украины. Так сказать подготовительные инвестиции.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).