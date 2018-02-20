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США інвестували в Україну
понад $2 мільярди - Держдеп

США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:17

США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

Пропонуємо до обговорення:
США підтримують Україну тому, що вона володіє великим невикористаним потенціалом.

Дивися повний текст США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:17

Это ж сколько они украли.
Дефолт и отсутствие кредитов, наверное лучший вариант для нашей экономики.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:21

Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:22

Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

  Rainbow написав:Дефолт и отсутствие кредитов, наверное лучший вариант для нашей экономики.

Так це буде, коли ціна на нафту впаде до $20-. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:46

Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

США инвестировали в успех Украины более $2 млрд

Но пока что, похоже, пиндосы только фиксируют убытки.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:31

Не в коня корм... (с)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:33

Правильнее было бы сказать: реинвестировали из выведенного в США украинского капитала. В разных формах оного
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:05

США інвестували в Україну понад $2 мільярди. Скока понад?

Если не ошибаюсь, ещё до того, Нуланд воссторгалась вложением 5 ярдов на революционное изменение ориентации Украины. Так сказать подготовительные инвестиции.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:34

  mister-svet написав:Если не ошибаюсь, ещё до того, Нуланд воссторгалась вложением 5 ярдов на революционное изменение ориентации Украины. Так сказать подготовительные инвестиции.

То не считается...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:44

Не знаю насколько это можно считать инвестициями, но то были гарантии США под кредиты. На что пошли те кредиты и под какие они были проценты, и самое главное с чего их отдавать - неизвестно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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