США підтримують Україну тому, що вона володіє великим невикористаним потенціалом.
Дивися повний текст США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:17
США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:17
Это ж сколько они украли.
Дефолт и отсутствие кредитов, наверное лучший вариант для нашей экономики.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:21
Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:22
Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
Так це буде, коли ціна на нафту впаде до $20-.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:46
Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
Но пока что, похоже, пиндосы только фиксируют убытки.
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:33
Правильнее было бы сказать: реинвестировали из выведенного в США украинского капитала. В разных формах оного
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:05
США інвестували в Україну понад $2 мільярди. Скока понад?
Если не ошибаюсь, ещё до того, Нуланд воссторгалась вложением 5 ярдов на революционное изменение ориентации Украины. Так сказать подготовительные инвестиции.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 22 лют, 2018 14:34
Додано: Чет 22 лют, 2018 14:44
Не знаю насколько это можно считать инвестициями, но то были гарантии США под кредиты. На что пошли те кредиты и под какие они были проценты, и самое главное с чего их отдавать - неизвестно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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