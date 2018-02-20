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США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 16:03
link654
У нас такая загадочная страна что управлять практически невозможно. Вольнолюбивые, поэтому законы не соблюдаем.
Значит Америка не купила управление страной за 2 миллиарда, а выкинула деньги на ветер.
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Molchyn
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:40
link654 написав:
Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел
Спасибо, волгари! Вы частенько выдаете очень смешные фантазии!
То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 22 лют, 2018 18:30
Sommer написав: link654 написав:
Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел
То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье.
Раз уж вам так весело, то не подскажите во что и куда ушли два лярда "инвестирования" от американцев?
Например, в России немцы из Фольцваген-групп вложили около 1 млрд долларов в строительство автозавода в Калуге. За прошлый год сей завод выпустил 60 тысяч авто моделией Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Завод включает в себя и производство двигателей. Локализация составляет более 60%.
Или вот - 200 млн долларов вложил Бриджстоун в строительство завода автомобильных шин в Ульяновске. Мощность завода 4 млн покрышек в год. Закладка первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года н. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства.
Так куда "инвестировали" американцы?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 22 лют, 2018 18:34
Shram написав:
Например, в России немцы из Фольцваген-групп вложили около 1 млрд долларов в строительство автозавода в Калуге. За прошлый год сей завод выпустил 60 тысяч авто моделией Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Завод включает в себя и производство двигателей. Локализация составляет более 60%.
Или вот - 200 млн долларов вложил Бриджстоун в строительство завода автомобильных шин в Ульяновске. Мощность завода 4 млн покрышек в год. Закладка первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года н. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства
Коли машини і шини будете експортувати в Німеччину, тоді і будете радіти. А так нафтобабло за німецький автопром. Чорне золото за буси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 22 лют, 2018 18:39
lapay написав:
Чорне золото за буси.
Ну это Вы загнули))
Нефть уже давно не "чорне золото", а немецкие авто совершенно не бусы.
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detroytred
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:05
Shram написав: Sommer написав: link654 написав:
Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел
То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье.
Раз уж вам так весело, то не подскажите во что и куда ушли два лярда "инвестирования" от американцев?
А зачем путать помощь с инвестированием? Для большей волгарской зрады?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:28
detroytred написав:
Ну это Вы загнули)) Нефть уже давно не "чорне золото", а немецкие авто совершенно не бусы.
Бусы - не повозки в форме автобуса, способные перевозить много людей, а те, что на шее носят :)
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Kanarej
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 07:06
Shram написав:
Так куда "инвестировали" американцы?
Какие-то мелкие приземленные примеры приводите..заводы, шины, машины..
Американцы инвестируют глобально. Сначала 5 млрд в демократию, теперь ещё два - в успех.
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fokus
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:22
fokus написав:
5 млрд в демократию, теперь ещё два - в успех.
А закрепить успех!
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sal
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:05
Это шутка такая? Инвестировали 2 млрд. в УСПЕХ. "-Может не надо Шурик?; -Надо Федя. Надо!"
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nik1
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