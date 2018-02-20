США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

Додано: Чет 22 лют, 2018 18:30

Sommer написав: link654 написав: Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел



То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье. То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье.

Раз уж вам так весело, то не подскажите во что и куда ушли два лярда "инвестирования" от американцев?Например, в России немцы из Фольцваген-групп вложили около 1 млрд долларов в строительство автозавода в Калуге. За прошлый год сей завод выпустил 60 тысяч авто моделией Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Завод включает в себя и производство двигателей. Локализация составляет более 60%.Или вот - 200 млн долларов вложил Бриджстоун в строительство завода автомобильных шин в Ульяновске. Мощность завода 4 млн покрышек в год. Закладка первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года н. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства.Так куда "инвестировали" американцы?