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США інвестували в Україну
понад $2 мільярди - Держдеп

США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:03

link654 У нас такая загадочная страна что управлять практически невозможно. Вольнолюбивые, поэтому законы не соблюдаем. :D Значит Америка не купила управление страной за 2 миллиарда, а выкинула деньги на ветер. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:40

  link654 написав:Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел


Спасибо, волгари! Вы частенько выдаете очень смешные фантазии! :mrgreen:

То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:30

  Sommer написав:
  link654 написав:Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел


То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье. :)


Раз уж вам так весело, то не подскажите во что и куда ушли два лярда "инвестирования" от американцев?

Например, в России немцы из Фольцваген-групп вложили около 1 млрд долларов в строительство автозавода в Калуге. За прошлый год сей завод выпустил 60 тысяч авто моделией Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Завод включает в себя и производство двигателей. Локализация составляет более 60%.

Или вот - 200 млн долларов вложил Бриджстоун в строительство завода автомобильных шин в Ульяновске. Мощность завода 4 млн покрышек в год. Закладка первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года н. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства.

Так куда "инвестировали" американцы?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:34

Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

  Shram написав:Например, в России немцы из Фольцваген-групп вложили около 1 млрд долларов в строительство автозавода в Калуге. За прошлый год сей завод выпустил 60 тысяч авто моделией Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Завод включает в себя и производство двигателей. Локализация составляет более 60%.

Или вот - 200 млн долларов вложил Бриджстоун в строительство завода автомобильных шин в Ульяновске. Мощность завода 4 млн покрышек в год. Закладка первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года н. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства

Коли машини і шини будете експортувати в Німеччину, тоді і будете радіти. А так нафтобабло за німецький автопром. Чорне золото за буси. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:39

  lapay написав: Чорне золото за буси. :)

Ну это Вы загнули))
Нефть уже давно не "чорне золото", а немецкие авто совершенно не бусы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:05

  Shram написав:
  Sommer написав:
  link654 написав:Америка купила управление страной за 2 миллиарда? То "революцию" спонсировали, теперь поддетжива´ют беспредел


То американцы у вас революцию спонсируют, то управление страной покупают, то мальчиков распинают... Спасибо за искреннее веселье. :)


Раз уж вам так весело, то не подскажите во что и куда ушли два лярда "инвестирования" от американцев?


А зачем путать помощь с инвестированием? Для большей волгарской зрады?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:28

  detroytred написав: Ну это Вы загнули)) Нефть уже давно не "чорне золото", а немецкие авто совершенно не бусы.

Бусы - не повозки в форме автобуса, способные перевозить много людей, а те, что на шее носят :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 07:06

Re: США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп

  Shram написав:Так куда "инвестировали" американцы?

Какие-то мелкие приземленные примеры приводите..заводы, шины, машины..
Американцы инвестируют глобально. Сначала 5 млрд в демократию, теперь ещё два - в успех.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:22

Re: США в Україну

  fokus написав:5 млрд в демократию, теперь ещё два - в успех.

А закрепить успех!
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:05

Это шутка такая? Инвестировали 2 млрд. в УСПЕХ. "-Может не надо Шурик?; -Надо Федя. Надо!"
nik1
 
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