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Україна випередила РФ і
посіла 130 місце в рейтингу...

Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:21

Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна піднялася на одну позицію вище у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції".

Дивися повний текст Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу боротьби з корупцією - ТІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:21

"Венгрия – 50, Румыния – 48, Венгрия – 45"///эээээ
maxag8
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:58

..все талдычат про выведенные "..средства Януковича.".. а КОГДА услышим разборки по поводу средств, выведенных и выводимых "петюней-барыгой"?!...их кто-то вообще в сидах остановить и загнать под плинтус?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:47

  maestro71 написав:..все талдычат про выведенные "..средства Януковича.".. а КОГДА услышим разборки по поводу средств, выведенных и выводимых "петюней-барыгой"?!...их кто-то вообще в сидах остановить и загнать под плинтус?!...

услышим от послидовныкив. но только услышим, а вот увидеть - не получится.
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