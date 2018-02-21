Україна піднялася на одну позицію вище у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції".
Дивися повний текст Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу боротьби з корупцією - ТІ.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:21
Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна випередила РФ і посіла 130 місце в рейтингу боротьби з корупцією - ТІ.
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:58
..все талдычат про выведенные "..средства Януковича.".. а КОГДА услышим разборки по поводу средств, выведенных и выводимых "петюней-барыгой"?!...их кто-то вообще в сидах остановить и загнать под плинтус?!...
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:47
услышим от послидовныкив. но только услышим, а вот увидеть - не получится.
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