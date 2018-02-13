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Ціна газу на європейському
споті рветься до $300/тис....

Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:25

Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис....

Пропонуємо до обговорення:
На головному європейському майданчику - голландській TTF контракти з постачанням в кінці тижня укладалися за $280.

Дивися повний текст Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис. куб .м на тлі прощальної хвилі лютневих морозів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:25

Отлично, еще минус с резервов. Скоро с голой ж___й пойдем по миру.
Хорошо, что МВФ денег не даст, украдут однозначно! Слава кононенкам, порошенкам, трухановым, генпрокурору слава!

Киев автомобилями забит, все налоги платят с топлива, а чувство что на полигоне едешь, а не по Набережному шоссе. Янукович смог нормальную дорогу в Межигорье построить, а эти ничего не могут, только воровать и обещать метро на Троещину, трамвай в Борисполь, Райнейр и покращення. Спасибо, что мы уже попали в Европу и даже переплюнули ее.
Rainbow
 
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