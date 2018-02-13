На головному європейському майданчику - голландській TTF контракти з постачанням в кінці тижня укладалися за $280.
Дивися повний текст Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис. куб .м на тлі прощальної хвилі лютневих морозів.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:25
Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна газу на європейському споті рветься до $300/тис. куб .м на тлі прощальної хвилі лютневих морозів.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:25
Отлично, еще минус с резервов. Скоро с голой ж___й пойдем по миру.
Хорошо, что МВФ денег не даст, украдут однозначно! Слава кононенкам, порошенкам, трухановым, генпрокурору слава!
Киев автомобилями забит, все налоги платят с топлива, а чувство что на полигоне едешь, а не по Набережному шоссе. Янукович смог нормальную дорогу в Межигорье построить, а эти ничего не могут, только воровать и обещать метро на Троещину, трамвай в Борисполь, Райнейр и покращення. Спасибо, что мы уже попали в Европу и даже переплюнули ее.
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