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У Польщі наголошують:
"Північний потік" порушує...

У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:26

У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...

Пропонуємо до обговорення:
Польща працює над тим, щоб заблокувати будівництво газопроводу “Північний потік-2”, який порушує енергетичну безпеку Євросоюзу.

Дивися повний текст У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує енергобезпеку ЄС, його треба блокувати.
R2
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Польшу отрывают от трубы. Я хочу пользоваться газом в Германии дешевле. У меня нет особого желания платить Полъше и Украине, если можно обойтись и без этого.
link654
 
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Краткое содержание: покупайте скрапленный газ!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:48

  link654 написав:Польшу отрывают от трубы. Я хочу пользоваться газом в Германии дешевле. У меня нет особого желания платить Полъше и Украине, если можно обойтись и без этого.

Пишите об этом в немецких газетах. И кто Вам сказал, что платить Вы будете меньше?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:15

Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...

  sergnemo68 написав:Пишите об этом в немецких газетах. И кто Вам сказал, что платить Вы будете меньше?

Це точно. Пересічні як платили, так і будуть платити, втричі дорожче, ніж продає Газпром. Усьо бабло піде німецьким олігархам, в програшу будуть тільки українці без транзиту, і росіяни, заплативши за нову трубу зі свого карману. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:36

Тут все дело в том, что Северный поток проходит и пройдет по территории стран, которые дестабилизировать куда сложнее, чем Украину. Потому Европе хоть и профита особого нет от Сев. потока-2, но и убытков тоже. Просто чуть спокойнее, а главное, появится механизм, позволяющий окончательно забить на Украину. Очень жаль, но таковы реалии. А я пошел запасаться твердым топливом
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:38

  lapay написав: Це точно. Пересічні як платили, так і будуть платити, втричі дорожче, ніж продає Газпром. Усьо бабло піде німецьким олігархам, в програшу будуть тільки українці без транзиту, і росіяни, заплативши за нову трубу зі свого карману.

Зато не будет по газопроводу Украины и Полъши течь товар ненависного государства. Наоборот должны радоваться что с Россией меньше общего
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:40

Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...

  link654 написав:Зато не будет по газопроводу Украины и Полъши течь товар ненависного государства. Наоборот должны радоваться что с Россией меньше общего

Так, якби захотіли, давно б його зірвали. Краще по два мільярди в рік з Газпрома данину знімати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:50

  lapay написав:Так, якби захотіли, давно б його зірвали. Краще по два мільярди в рік з Газпрома данину знімати.

У вас в голове не возникает мысль, когд вы в маршрутке едите: за проезд дань передать? :mrgreen:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:04

Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...

  cccp30000 написав:У вас в голове не возникает мысль, когд вы в маршрутке едите: за проезд дань передать?

Коли платять данину, то намагаються уникнути цього. Питання на засипку - Україна не хоче транзиту, чи РФ? :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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