Польща працює над тим, щоб заблокувати будівництво газопроводу “Північний потік-2”, який порушує енергетичну безпеку Євросоюзу.
Дивися повний текст У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує енергобезпеку ЄС, його треба блокувати.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:26
У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує енергобезпеку ЄС, його треба блокувати.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:26
Польшу отрывают от трубы. Я хочу пользоваться газом в Германии дешевле. У меня нет особого желания платить Полъше и Украине, если можно обойтись и без этого.
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:48
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:15
Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...
Це точно. Пересічні як платили, так і будуть платити, втричі дорожче, ніж продає Газпром. Усьо бабло піде німецьким олігархам, в програшу будуть тільки українці без транзиту, і росіяни, заплативши за нову трубу зі свого карману.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:36
Тут все дело в том, что Северный поток проходит и пройдет по территории стран, которые дестабилизировать куда сложнее, чем Украину. Потому Европе хоть и профита особого нет от Сев. потока-2, но и убытков тоже. Просто чуть спокойнее, а главное, появится механизм, позволяющий окончательно забить на Украину. Очень жаль, но таковы реалии. А я пошел запасаться твердым топливом
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:38
Зато не будет по газопроводу Украины и Полъши течь товар ненависного государства. Наоборот должны радоваться что с Россией меньше общего
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:40
Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...
Так, якби захотіли, давно б його зірвали. Краще по два мільярди в рік з Газпрома данину знімати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:50
У вас в голове не возникает мысль, когд вы в маршрутке едите: за проезд дань передать?
имхо
Додано: Чет 22 лют, 2018 14:04
Re: У Польщі наголошують: "Північний потік" порушує...
Коли платять данину, то намагаються уникнути цього. Питання на засипку - Україна не хоче транзиту, чи РФ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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