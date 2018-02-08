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Міжбанк: долар підняли купівлі імпортерів та підготовка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 11:27
Пропонуємо до обговорення:
У четвер торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 27,01/27,04 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли купівлі імпортерів та підготовка до компенсації ПДВ.
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R2
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:27
все самое интересное впереди, встречаем новый "2008" год
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Rainbow
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Додано: Чет 22 лют, 2018 12:37
Rainbow
Тут пора ставки принимать, на 2008 или 1998...
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max_us_ua
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