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Мадуро оголосив про випуск
нової криптовалюти,...

Мадуро оголосив про випуск нової криптовалюти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:31

Мадуро оголосив про випуск нової криптовалюти,...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Мадуро, це відбудеться наступного тижня.

Дивися повний текст Мадуро оголосив про випуск нової криптовалюти, підтриманої золотом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:31

На фоне того, что у них крупнейшая банкнота вряд ли больше 2-5 долларов (уже не успеваю следить за курсом боливара, который издевательски называется "сильным"), эта валюта будет пользоваться популярностью современных украинских монет 1-2 копейки. А если на нее будет рыночное курсообразование, то ее судьба предрешена. Обеспечат они, ага... Еще бы в обращение рыжье выпустили, как в 19 веке и ранее. Запущенная форма популизма, одной ногой стоящая в братской могиле. Главное, что автоматы и пулеметы по эрэфовской лицензии и дальше клепают. Интересно, местное население, штурмующуе магазины с нямкой, понимает, зачем Венесуэле столько оружия?
max_us_ua
 
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