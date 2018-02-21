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Луценко розповів, що Україна робитиме з "вишками Бойка"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.
Дивися повний текст Луценко розповів, що Україна робитиме з "вишками Бойка"
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R2
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Додано: Чет 22 лют, 2018 12:48
Продажа шкуры не убитого ведмедя.
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сова
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Додано: Чет 22 лют, 2018 12:54
Это как бы боян, ну да ладно. Луценко же нечем заняться, вот он и генерирует "новости"
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max_us_ua
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Додано: Чет 22 лют, 2018 13:16
сова
Так це чмо недавно розповідало , що Бойко ні при чому до вишок бойка ))))))))))
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
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alex10
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Додано: Чет 22 лют, 2018 14:26
У Бойка тихая радость: "Нет тела - нет дела!"
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warlamp
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:02
alex10 написав:
Бойко ні при чому до вишок бойка
Переименовали в вышки Януковича.
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sal
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:40
Опять нас всех поим...ют. А Бойко как ?? Посадили ?? Или Как ?
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anton_gms
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:42
сова написав:
Продажа шкуры не убитого ведмедя.
кто-то , кто должен россии деньги купит их с удовольствием - и проведет взаимозачет. "Отдаст" россии вышки и не будет гасить долг.
Выгодный бизнес.
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yarg
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