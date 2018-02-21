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Луценко розповів, що Україна
робитиме з "вишками Бойка"

Луценко розповів, що Україна робитиме з "вишками Бойка"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:48

Луценко розповів, що Україна робитиме з "вишками Бойка"

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Дивися повний текст Луценко розповів, що Україна робитиме з "вишками Бойка".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:48

Продажа шкуры не убитого ведмедя.
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:54

Это как бы боян, ну да ладно. Луценко же нечем заняться, вот он и генерирует "новости"
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:16

сова
Так це чмо недавно розповідало , що Бойко ні при чому до вишок бойка ))))))))))
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Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:26

У Бойка тихая радость: "Нет тела - нет дела!"
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:02

Re: луценко

  alex10 написав:Бойко ні при чому до вишок бойка

Переименовали в вышки Януковича.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:40

Опять нас всех поим...ют. А Бойко как ?? Посадили ?? Или Как ?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:42

  сова написав:Продажа шкуры не убитого ведмедя.



кто-то , кто должен россии деньги купит их с удовольствием - и проведет взаимозачет. "Отдаст" россии вышки и не будет гасить долг.
Выгодный бизнес.
yarg
 
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