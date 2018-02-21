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В Україні затвердили
тарифи на 4G

В Україні затвердили тарифи на 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:52

В Україні затвердили тарифи на 4G

Пропонуємо до обговорення:
У центрі радіочастот наголошують, що затвердження тарифів – «важливий і необхідний крок вперед»

Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на 4G.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:52

ИМХО, лучше бы сначала обеспечили нормальное покрытие 3-джи всей территории страны. А то в 10 км от областного центра засада просто. Это при том, что фиксированный интернет монопольно предоставляется только полудохлым Укртелекомом по конским ценам
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 12:57

Re: В Україні затвердили тарифи на 4G

Так вони цей 4G будуть розвивати там , де велика кількість смартфонщиків та планшеточників - великі міста ( в центрі ) та курортні - де багато туристів . Ще Київстар грозився на пунктах перетину кордону ...
Puente
 
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