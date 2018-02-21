У центрі радіочастот наголошують, що затвердження тарифів – «важливий і необхідний крок вперед»
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на 4G.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 12:52
В Україні затвердили тарифи на 4G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили тарифи на 4G.
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:52
ИМХО, лучше бы сначала обеспечили нормальное покрытие 3-джи всей территории страны. А то в 10 км от областного центра засада просто. Это при том, что фиксированный интернет монопольно предоставляется только полудохлым Укртелекомом по конским ценам
Додано: Чет 22 лют, 2018 12:57
Re: В Україні затвердили тарифи на 4G
Так вони цей 4G будуть розвивати там , де велика кількість смартфонщиків та планшеточників - великі міста ( в центрі ) та курортні - де багато туристів . Ще Київстар грозився на пунктах перетину кордону ...
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