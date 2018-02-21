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Квитки на потяги: в "Укрзалізниці"
пояснили, коли і на...

Квитки на потяги: в "Укрзалізниці" пояснили, коли і на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:28

Квитки на потяги: в "Укрзалізниці" пояснили, коли і на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов

Дивися повний текст Квитки на потяги: в "Укрзалізниці" пояснили, коли і на скільки зросте тариф.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:28

Когда и насколько - объяснили. А почему?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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