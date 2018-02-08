RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німеччина депортувала на
батьківщину 65 громадян Грузії,...

Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:43

Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії,...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 60 громадян Грузії були видворені напередодні з Німеччини на батьківщину, повідомляють в середу грузинські ЗМІ.

Дивися повний текст Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:43

У них был вид на жительство? или другие документы разрешающие легально пребывать в страно долгое время?
link654
 
Повідомлень: 326
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:22

Ехали, подобно украинцам, "попить фантастического кофе в Братиславе и посетить Венскую оперу", а как очутились в Германии и сами не поймут. Бес попутал.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 13.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Molchyn і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німеччина запідозрила автовиробників в махінаціях з...
R2 » Чет 08 лют, 2018 13:02
3 126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 16:54
myshapiton
26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину,...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 21:59
1 146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 21:59
Kanarej
Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...
R2 » Сер 31 січ, 2018 17:06
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 19:09
M-A-X
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.