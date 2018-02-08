Понад 60 громадян Грузії були видворені напередодні з Німеччини на батьківщину, повідомляють в середу грузинські ЗМІ.
Дивися повний текст Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 13:43
Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії,...
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Дивися повний текст Німеччина депортувала на батьківщину 65 громадян Грузії, які порушили умови безвізового перебування в ЄС.
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:43
У них был вид на жительство? или другие документы разрешающие легально пребывать в страно долгое время?
Додано: Чет 22 лют, 2018 14:22
Ехали, подобно украинцам, "попить фантастического кофе в Братиславе и посетить Венскую оперу", а как очутились в Германии и сами не поймут. Бес попутал.
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