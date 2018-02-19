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Ризик для тисяч життів: експерт
попередив про катастрофу...

Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:20

Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...

Пропонуємо до обговорення:
На місці будівництва Кримського мосту знаходиться розлом земної кори, тому експлуатація споруди несе небезпеку для життя тисяч людей.

Дивися повний текст Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу на Кримському мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:20

Ну взагалі-то, Олена Васильєва не експерт в даному питанні. Ну і як мінімум вона занадто заангажована.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:28

Родилась в городе Горький. Закончила курсы политической предвыборной агитации республиканской партии США (1989).
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:29

Сразу видно крупный специалист в области мостостроения и геологии.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:30

А судя по количеству оставшегося водорода, Солнце погаснет через 5 миллиардов лет...
Мы все умрем.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:59

Re: Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу

Елена Васильева - тот еще эксперт. Особенно в мостостроении...
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:16

..то, что для немцев повод задуматься и остановиться, - для руссо-туристо, - только задор и удаль : будут ехать специально, с куражем чтоб попасть в КрымНаш.. землятрясение, разлом - а нам пох..!, "..мы пскопськие, мы прорвемся.."
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:19

Тогда Японии и Китаю вообще надо запретить строить мосты
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:35

немцы там в войну пытались мост строить. развалился.
ну и да - уже сейчас 2 части моста не сошлись на 20 метров по горизонтали и на 2 метра по вертикали. Проектировали нормально - просто произошла подвижка грунта.

https://aanechaev.livejournal.com/262634.html?page=2
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:47

М да... "Дурак думкою багатіє...."
svetoch-10
 
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